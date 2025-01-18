Vatandaş İsyanda, 'Memleket Battı, Hemen Erken Seçim Olmalı'

Semt pazarında alışverişe çıkan vatandaşlar, geçim sıkıntısı çektiklerini dile getirerek, erken seçim talebinde bulundu. Vatandaşlar yaşadıklarını sıkıntıları şu sözlerle dile getirdi:

‘HAYAT BU MU?’

''Geçim olmazsa seçim olur. Haftada bir gün pazara çıkıyoruz evde dört kişiye bakıyoruz geçim yok. Kazandığımız üç kuruş. Çocuğum 'baba çikolata' çikolatayı alamaz olduk, hayat bu mu? Böyle olmaması lazım. Görüyorsun işte rezilliğimizi. Evde iki çocuğum var, eşim var. Bir hafta pazara çıkıyorum onunla geçimimi sağlıyorum. Geçim olmazsa seçim olur. Eninde sonunda gidecek herkes yolcu.''

‘HER GÜN ZAM HER GÜN ZAM, MEMLEKET BATTI’

''Vallahi zor geçiniyoruz durum o. Hanımla bana verdikleri para 8 bin 500 lira. Hayat zor yaşanacak hal kalmadı. Erken seçim olmalı, hemen olmalı, bir saniye yine durmasın. Ya memleket gitti battı. Her gün zam, her gün zam. Haftada iki sefer benzine, mazota zam yapıyor adam ya görmüyor musun? Hiçbir şeye güç yetmez oldu, pahalı. Durum bu.''

‘KIZLARIMA HARÇLIK VEREMEZ HALE GELDİM'

Kadirli’deki semt pazarlarında esnaflık yaptığını dile getiren bir vatandaş şu ana kadarki en kötü enflasyonu yaşadıklarını dile getirerek evini geçindirmekte zorlandığını dile getirdi.

Her şeyin çok pahalı olduğunu belirten esnaf, vatandaş alışveriş yapamadığı için kendilerinin de geçinemez olduklarını ifade etti.

Altı nüfusa baktığını belirten esnaf, sabahları kızları okula giderken 200 lira harçlık verdiğini ancak artık onu da veremez durma geldiğini söylerken, “Biz de bir an önce vatandaş olarak sayın Özgür Özel'in dediği gibi 'geçim yoksa seçim var' biz de şu an erken seçim istiyoruz'' şeklinde konuştu.

‘ERKEN SEÇİM LAZIM’

''Böyle geziyoruz hayattan memnun olur halim var mı bir görsen. Bu düzenin sona ermesi lazım, erken seçim lazım. Ben bu kadar derim.''

Kaynak: ANKA