Gram Altın Fiyatları Kasıp Kavuracak! İslam Memiş Rekoru Açıkladı: 'Asıl Kırılma O Zaman'

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,21 artışla 3 bin 97 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,20 yükselişle 21 bin liraya çıktı. Geçen hafta sonu 5 bin 126 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,19 artarak 5 bin 187 liraya yükseldi. Altının ons fiyatı haftalık bazda yüzde 0,4 yükselişle 2 bin 703 dolardan alıcı buldu.

Yurt içi piyasalarda altın fiyatları peş peşe rekor seviyelere ulaşırken yatırımcılar yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ediyordu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gram altın için rekor tahminini açıkladı.

ELİNDE ALTIN OLANLARA UYARI

Ons altında yükselişlerin kalıcı olmayacağını dile getiren uzman isim, “2.600 dolar seviyesine belki 2.580 dolar seviyesine kadar geri sarkma ihtimali var. Elinde altın bulunduranlar, ons tarafta işlem yapanlar bu uyarıyı dikkate alması gerekiyor. Ons altın tarafında düşüş yönlü öngörüm devam ediyor. Gram altını kastetmiyorum. Finansal okur yazarlığı biraz zayıf olan arkadaşlar gram altınla ons altını karıştırıyor. Ben ons altın tarafında düşüş beklentim devam ettiği için bu seviyelerden yani 2.700 dolar seviyesinin üzerinde yine alım yapmayacağımı sözlü olarak tekrar ifade etmek isterim” yorumunda bulundu.

“GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ SERT OLMAYACAK”

Ancak Memiş tüm bunlara rağmen gram altında sert düşüş beklenmemesi gerektiğini dile getirerek, “Bugünden sonra ve önümüzdeki hafta 2.600 dolar destek seviyesi çalışınca gram altın tarafında tekrar düşüşler göreceğiz. Buraları bir alım fırsatı olarak değerlendirmek gerekiyor. Mesela 2025 yılında düğün yapacaklar vardır, altın borcu olanlar vardır, elinde nakdi hazırdır alım için fırsat kolluyordu işte buraları değerlendirmek lazım” ifadelerini kullandı.

GRAM ALTINDA YENİ REKOR GELİYOR

“Gram altın tarafında yeni bir rekor denemesi göreceğiz” diyen uzman isim, “3.100 – 3.200 lira, 3.300 – 3.400 lira. Ons altında bir düşüş beklediğim için gram altın tarafında tekrar 3.080 lira seviyesinin altında sarkmalar beklediğimi söyleyebilirim. Nakde ihtiyacı olmayan arkadaşlarımız elindeki altınlara sahip çıksın. Çünkü yine gram altın tarafında her ay yeni bir rekor denemesi göreceğiz. 3.500'e kadar Temmuz ayına kadar bir yükseliş göreceğiz. Ama asıl kırılmayı Temmuz ayı itibariyle yapacağız” şeklinde değerlendirme yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi