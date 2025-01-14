2025'te Erken Seçim Kararı Alınır mı? Yeniden Refah Partisi'nden Dikkat Çeken Çıkış

Siyasette erken seçim tartışmaları sürerken, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç'tan açıklama geldi. Türkiye için 'erken seçim'in kapıda olduğunu söyleyen Kılıç, iktidarın 2025 yılında böyle bir karar alacağını düşünmediklerini söyledi.

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2025'te Erken Seçim Kararı Alınır mı? Yeniden Refah Partisi'nden Dikkat Çeken Çıkış

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada 'erken seçim'e kapıyı kapattı. Bahçeli, "Seçimlerin erkene alınması diye bir şey yoktur. Buna ihtiyaç ve gerek de yoktur. Siyasi iktidar haysiyetle korunup sonuna kadar devam edecektir. MHP ve Cumhur İttifakı sözünün eridir. Geçim ve seçim diyenlerin samimi olmadığı meydanlardadır" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıç, bir gazetecinin "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçime" ilişkin açıklamasını sorması üzerine, şunları kaydetti:

'ERKEN SEÇİM KAPIDA'

"Geçim zorsa seçim şarttır. Açıkladığımız ekonomik ve sosyal veriler Türkiye'de erken seçim koşullarının oluştuğunu, olgunlaştığını ortaya koymaktadır. Türkiye için erken seçim kapıdadır. 2025 yılında iktidarın erken seçim kararı alacağını zannetmiyoruz."

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Kaynak: AA

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