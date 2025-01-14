Devlet Bahçeli'den Flaş Çıkış: Ayağını Denk Alsınlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM Grup Toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Sorunları yok sayarak biteceğini düşünmek ahmaklıktır. Bir sorunun çözümü için kollar sıvanmışsa ortaya çıkacak bir neticenin mahşeri bir vicdan... Türkiye çok güçlü bir devlettir. Her sorun başlığını kararlılıkla alacak, tarihi sınırlarında müdahale edebilecek cesaret ve dirayettedir. Bitik siyaset temsilcilerinin ne dediğinin bir veliyatı yoktur. Çevremizde yığınak yapan kara emperyalizmin senaryolarına karşı tahkimatı yoğunlaştık.

'ATİNA AYAĞINI DENK ALSIN'

Bir plan dahilinde silahlandırılması Türkiye'ye meydan okumaktır, Ege'yi gerilim girdabına çekmektedir. 12 ada gasp edilmiş, ayak oyunlarıyla elinden alınmıştır. Türkiye'nin 12 adasız yaşaması tam bir hayaldir. Ege'nin karşı kıyısında saldırı bir politika takip etmenin hiçbir ülkeye kazandıracağı bir şey yoktur. Türkiye Mavi Vatan'dan asla vazgeçmez. Atina ayağını denk alsın. Yunanistan'ın yaptığının sonuçları ağır olur.

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Kaynak: Haber Merkezi