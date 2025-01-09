Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli Görüşmesinde Samimi Diyalog: 'Devlet Bey'in Delikanlılığı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün bir araya geldi. 40 dakika süren görüşmenin ardından Bahçeli'nin uğurlamaya ceketiyle çıkması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet Bey’de bu delikanlılık var. Ben palto giyiyorum" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bahçeli’nin konutunda bir araya geldi. 40 dakika süren görüşmenin ardından Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kapıda aracına kadar uğurladı.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapılmazken, Bahçeli’nin kendisini ceketle uğurlaması üzerine iki lider arasında esprili bir diyalog yaşandı. Cumhurbaşkanı, “Devlet Bey’de bu delikanlılık var. Ben palto giyiyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, en son Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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