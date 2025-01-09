Adıyaman'da Can Pazarı! Akaryakıt Tankeri ile Otomobil Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var
Adıyaman'da akaryakıt tankeri ile otomobili çarpıştı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Adıyaman-Gölbaşı karayolu Besni yol ayrımı yakınlarında akşam saatlerinde Arif Berk yönetimindeki akaryakıt tankeri ile Mahmut Hamurcu yönetimindeki otomobil, çarpıştı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Otomobil sürücüsü Mahmut Hamurcu ile yanında bulunan 2 kadın yolcu kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 4 kişi ise Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada ölenlerin cenazesi, Besni Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA