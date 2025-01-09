Adıyaman'da Can Pazarı! Akaryakıt Tankeri ile Otomobil Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var

Adıyaman'da akaryakıt tankeri ile otomobili çarpıştı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Can Pazarı! Akaryakıt Tankeri ile Otomobil Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var

Adıyaman-Gölbaşı karayolu Besni yol ayrımı yakınlarında akşam saatlerinde Arif Berk yönetimindeki akaryakıt tankeri ile Mahmut Hamurcu yönetimindeki otomobil, çarpıştı.

Adıyaman'da Can Pazarı! Akaryakıt Tankeri ile Otomobil Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 1

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Otomobil sürücüsü Mahmut Hamurcu ile yanında bulunan 2 kadın yolcu kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 4 kişi ise Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada ölenlerin cenazesi, Besni Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da Can Pazarı! Akaryakıt Tankeri ile Otomobil Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 2

Kaynak: DHA

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