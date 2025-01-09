Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: Yaralılar Var

Aydın'da kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp takla attı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

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Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: Yaralılar Var

Aydın'ın Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Efekent Bulvarı üzerinde saat 17.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre G.K. idaresindeki otomobilin henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Orta refüje çarpan otomobil takla attı.

Kazada araç içerisinde bulunan G.K., M.S., M.C.S. ve U.A.G. isimli 4 genç yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta bulunan gençleri çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 4 yaralı, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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