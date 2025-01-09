İnşaat İşçileri Birbirine Girdi: Silahlar Çekildi, Ortalık Savaş Alanına Döndü
Malatya'da inşaatta çalışan işçiler arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Topsöğüt Mahallesi'nde bölgede inşası süren sanayi sitesinde işçiler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda, O.B. tarafından silahla açılan ateş sonucu N.D., A.D., B.K. ve M.A.İ. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan N.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayın zanlısı O.B. yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA