Ankara'da 40 Dakikalık Kritik Zirve: Görüşme Sona Erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşme saat 16.32'de başladı.

İki lider, Devlet Bahçeli'nin konutunda bir araya geldi.

40 DAKİKALIK KRİTİK ZİRVE

İki lider arasında 16.32'de başlayan zirve 17.12'de sona erdi. Kritik zirve 40 dakika sürdü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DİYARBAKIR'A GİDİYOR

Öte yandan görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'a giderek AKP'nin il kongresine katılacağı öğrenildi.

Kritik zirve sonrası Diyarbakır'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreç ile ilgili ne mesaj vereceği merak konusu oldu.

BAHÇELİ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I KAPIDAN UĞURLADI

Görüşme sonrası Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bahçe kapısına kadar eşlik etti. Konutun kapısından çıkarken kaban giymeden kendine eşlik eden Bahçeli'yi işaret eden Erdoğan, "Devlet Bey ile delikanlılık farkı" dedi.

BAHÇELİ MHP GENEL MERKEZİ'NE GEÇTİ

Erdoğan ayrıldıktan sonra konutuna dönen Bahçeli, bir süre sonra MHP Genel Merkezi'ne geçmek üzere evden çıktı.

SON GÖRÜŞME 14 KASIM'DA GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki görüşme ise 14 Kasım 2024 tarihinde Beştepe'de gerçekleşmişti. O görüşme Devlet Bahçeli'nin TBMM'de yaptığı 'Öcalan çağrısının' ardından iki lider arasındaki ilk görüşme olması açısından dikkat çekmişti.

Kaynak: AA-DHA-İHA