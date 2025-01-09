Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'den Sürpriz Zirve

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün sürpriz bir görüşme gerçekleştirecek.

Görüşmenin DEM Parti heyetinin temaslarını tamamlamasının ardından yapılması dikkat çekti. MHP lideri Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a 'örgüte silah bıraktırma' çağrısıyla başlayan süreç, uzun bir süredir siyasetin gündeminde kendine geniş yer buluyor.

Son olarak DEM Parti'nin Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan heyeti, İmralı'ya giderek terör örgütü PKK lideri Öcalan'la görüşmüş ve ardından Bahçeli'yle bir araya gelmişti. Görüşmenin içeriğine dair bilgi paylaşılmamıştı. Daha sonra ise AKP, CHP, Gelecek, Saadet, DEVA partileriyle görüşmeler gerçekleşmişti.

Kaynak: Haber Merkezi