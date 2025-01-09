ABD'den Türkiye'ye Kritik Ziyaret! Masadaki Konu Suriye

ABD Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşar John Bass, Türkiye'ye geliyor. Bass, Suriye'deki son durum ile bölgesel istikrar konularıyla ilgili üst düzey temaslarda bulunacak.

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ABD'den Türkiye'ye Kritik Ziyaret! Masadaki Konu Suriye

ABD'den Türkiye'ye yarın önemli bir ziyaret gerçekleşecek. ABD Dışişleri Bakanlığı, Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşar John Bass'ın Türkiye'ye iki günlük bir ziyaret gerçekleştireceğini ve bu süreçte Suriye'deki son durum ile bölgesel istikrar konularında üst düzey temaslarda bulunacağını duyurdu.

Ziyarette, Suriye'nin terör örgütleri tarafından üs olarak kullanılmasının önlenmesi ve terör örgütü IŞİD'in kalıcı olarak yenilgiye uğratılması gibi kritik konuların ele alınacağı belirtildi. Görüşmelerin, bölgede güvenliğin sağlanmasına yönelik iş birliği üzerine odaklanacağı ifade ediliyor.

Bass, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye'deki durumu görüşmek üzere Ankara'ya gidiyoruz. ABD ve Türkiye, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı Kararı ruhuna uygun, kapsayıcı, Suriye öncülüğünde bir siyasi süreç hedefini paylaşıyor." diye yazdı.

BLINKEN'DEN TÜRKİYE MESAJI

Ziyaret öncesi açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Türkiye ile Suriye'deki gelişmeler konusunda yakın temas halinde olduklarını vurgulayarak, "Suriyeli Kürtlere karşı bir harekatı engellemek için Türkiye'yle çok yoğun çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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