ABD'den Türkiye'ye Kritik Ziyaret! Masadaki Konu Suriye

ABD'den Türkiye'ye yarın önemli bir ziyaret gerçekleşecek. ABD Dışişleri Bakanlığı, Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşar John Bass'ın Türkiye'ye iki günlük bir ziyaret gerçekleştireceğini ve bu süreçte Suriye'deki son durum ile bölgesel istikrar konularında üst düzey temaslarda bulunacağını duyurdu.

Ziyarette, Suriye'nin terör örgütleri tarafından üs olarak kullanılmasının önlenmesi ve terör örgütü IŞİD'in kalıcı olarak yenilgiye uğratılması gibi kritik konuların ele alınacağı belirtildi. Görüşmelerin, bölgede güvenliğin sağlanmasına yönelik iş birliği üzerine odaklanacağı ifade ediliyor.

Bass, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye'deki durumu görüşmek üzere Ankara'ya gidiyoruz. ABD ve Türkiye, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı Kararı ruhuna uygun, kapsayıcı, Suriye öncülüğünde bir siyasi süreç hedefini paylaşıyor." diye yazdı.

En route to Ankara for meetings to discuss the situation in Syria. The United States and Türkiye share an aim of an inclusive, Syrian-led political process in the spirit of UN Security Council Resolution 2254. https://t.co/nBuzADqSVY