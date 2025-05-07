Meteoroloji'den Kritik Uyarılar: Bir Tarafta Yaz, Bir Tarafta Sağanak

Türkiye, mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklarla birlikte yaz mevsimine erken bir giriş yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, lodosun da etkisiyle önümüzdeki günlerde birçok bölgede hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

Sıcak hava dalgasının batıdan doğuya doğru ilerlemesi öngörülürken, özellikle Ege, Marmara ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklık artışı daha belirgin hissedilecek. Bu bölgelerde termometrelerin hafta ortasına kadar Ege'de 30, Marmara'da 25-27 ve Güneydoğu Anadolu'nun iç kesimlerinde ise 35 derecenin üzerine çıkması tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz ise diğer bölgelere kıyasla daha serin kalacak.

Uzmanlar, bu ani sıcaklık artışına karşı özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Meteorolojik tahminlere göre, Cumartesi gününden itibaren hava serinlemeye başlayacak ve lodosla birlikte yer yer bahar yağmurları etkisini gösterecek.

BİR TARAFTA KIŞ BİR TARAFTA YAZ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: bugün ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu (Konya ve Karaman harici), Batı Karadeniz, Orta Karadeniz (Ordu haric), Doğu Anadolu'nun batısı ile Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Bolu’nun doğusu, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyi ile Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, Orta Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi'nde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Bolu’nun doğusu, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli yağışlara karşı uyarı yapıldı. Öte yandan Marmara’nın güneyi ile Ege’de fırtına etkili olacak.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz Toroslar mevkii ile Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin (Konya ve Karaman haric) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bolu’nun doğusu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz (Ordu haric) ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batısı ile Erzurum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi