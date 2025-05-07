Alkollü Yakalandı, Ceza Yazılacağını Öğrenince Polise Dert Yandı: 'Yeter Artık, Yaşamak İstemiyorum'

Aksaray’da polisin "dur" ihtarına uymayan bir motosiklet sürücüsü, yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Alkol kontrolünde yasal sınırın çok üzerinde promil çıkan sürücü, kendisine kesilen cezanın ardından duygusal bir çöküş yaşadı ve polis ekiplerine hayatından bıktığını dile getirdi.

Olay, Atatürk Bulvarı ile Şeyhamit Mahallesi kesişiminde yaşandı. Trafik ekipleri, mahalleye giriş yapan 68 AEM 997 plakalı motosikleti şüpheli bularak durdurmak istedi. Ancak "dur" ihtarına uymayan sürücü, motosikletiyle kaçmaya başladı. Kısa süren takibin ardından Pembe Köşk civarında yakalanan sürücü, motosikletten indirilerek kimlik kontrolüne alındı.

'YETER ARTIK, YILDIM'

30 yaşındaki M.Ş. olduğu belirlenen sürücünün yapılan alkol testinde 1.66 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ceza yazılacağını öğrenen M.Ş., "Kaçtım işte, bırakın kardeşim" diyerek tepki gösterdi. Daha sonra ise "35 milyar yazdınız arife günü. 1 ay oruç tuttum, sonra yine alkole düştüm. 35 bin lira yazdınız, yazık değil mi? Yeter artık yıldım. Şuraya çıkıp atladıktan sonra bana gelip aşağıda ne soracaksınız? ‘Niye öldürüyorsun kendini?’ diye mi soracaksınız? Yıldım artık, yemin ediyorum yıldım. Bıktım ben bu hayattan, vallahi yaşamak istemiyorum" sözleriyle polislere dert yandı.

EHLİYETİNE 5 YIL EL KONULDU

Sürücünün daha önce üç kez alkollü araç kullanmaktan işlem gördüğü, bu nedenle ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı. Bu olayla birlikte ehliyetine el koyma süresi 5 yıla çıkarıldı. M.Ş.’ye toplamda yaklaşık 76 bin lira ceza kesildi, motosikleti ise trafikten men edilerek otoparka çekildi. Yasal sınırın üç katı alkollü çıkan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA