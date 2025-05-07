Beşiktaş'ta Aynı Gecede İki Silahlı Saldırı!

Beşiktaş’ta bir eğlence mekanında çıkan tartışma sokağa taşarak silahlı kavgaya dönüştü. Kalçasından vurulan bir kişi hastaneye kaldırılırken, kimliği belirsiz saldırgan kayıplara karıştı. Aynı caddede birkaç saat önce benzer bir olay yaşanmış ve bir kişi bacağından vurularak hastaneye kaldırılmıştı.

Beşiktaş'ta Aynı Gecede İki Silahlı Saldırı!

İstanbul Beşiktaş’ta gece saatlerinde bir eğlence mekanında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi kalçasından vurularak yaralandı. Henüz kimliği tespit edilemeyen saldırganın yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay, sabaha karşı saat 04.00 sularında Çırağan Caddesi üzerindeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, içeride başlayan gerginlik dışarıya taşınca silahlı çatışmaya dönüştü. Kavgada beş el ateş edildi, bir kişi kalçasından vurularak yaralandı. Saldırgan olay yerinden hızla kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın ardından eğlence mekanı boşaltılırken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı ve detaylı inceleme başlattı. Saldırganın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için soruşturma devam ediyor.

AYNI CADDEDE İKİNCİ OLAY

Öte yandan, aynı caddede saatler önce de benzer bir olay yaşanmış, başka bir kişi bacağından vurularak hastaneye kaldırılmıştı. Polis her iki olayın bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.

Kaynak: İHA

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