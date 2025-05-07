Sivas'ta Kan Donduran Cinayet: İki Kardeş Elleri Kelepçeli ve Boğazlarından Bıçaklanmış Halde Ölü Bulundu

Sivas’ta bir evde kan donduran cinayet işlendi; iki kardeş elleri kelepçeli şekilde ölü bulundu. Her iki kardeşin boğazlarının kesilerek öldürüldüğü belirlendi. Maskeli bir şüphelinin yakalanması için güvenlik güçleri kapsamlı çalışma başlattı.

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Sivas'ta Kan Donduran Cinayet: İki Kardeş Elleri Kelepçeli ve Boğazlarından Bıçaklanmış Halde Ölü Bulundu

Sivas’ın Kılavuz Mahallesi’nde yaşanan korkunç olayda, 12. katta bulunan evlerine gelen anne A.Ş., çocukları 22 yaşındaki U.Ş. ve 16 yaşındaki kızı M.Ş.’yi kanlar içinde yerde yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Sivas'ta Kan Donduran Cinayet: İki Kardeş Elleri Kelepçeli ve Boğazlarından Bıçaklanmış Halde Ölü Bulundu - Resim : 1

PLASTİK KELEPÇE DETAYI

Ekiplerin yaptığı ilk incelemeye göre, kardeşlerin ellerinin plastik kelepçeyle arkadan bağlandığı, ardından her ikisinin de boğazlarından bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Sivas'ta Kan Donduran Cinayet: İki Kardeş Elleri Kelepçeli ve Boğazlarından Bıçaklanmış Halde Ölü Bulundu - Resim : 2

BİR KİŞİ ARANIYOR

Polis, apartmanın güvenlik kameralarını incelediğinde, yüzü maskeyle kapalı, güneş gözlüğü ve şapka takan şüpheli bir kişinin binaya girip bir süre sonra ayrıldığını belirledi. Cinayetle bağlantısı olduğu değerlendirilen bu kişinin yakalanması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Sivas'ta Kan Donduran Cinayet: İki Kardeş Elleri Kelepçeli ve Boğazlarından Bıçaklanmış Halde Ölü Bulundu - Resim : 3

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bu menfur olayın aydınlatılması, faillerin bir an evvel yakalanması için Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışmalara başlanmış olup, soruşturma titizlikle yürütülmektedir." denildi.

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Kaynak: AA-DHA

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