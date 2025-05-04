Kan Donduran Cinayet: 12 Yaşındaki Oğlunu Beyzbol Sopasıyla Döverek Öldürdü

Çocuklara yönelik şiddet ve istismar tüm dünyada artarken, son olarak ABD'de yaşanan olay tüm ülkeyi dehşete düşürdü. Connecticut eyaletinde 52 yaşındaki Anthony Andrew Esposito Jr. adlı adam, 12 yaşındaki oğlunu beyzbol sopasıyla darp ederek öldürdüğü, 16 yaşındaki kızını da öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle 1 Mayıs Perşembe günü mahkeme tarafından suçlandı.

Polisin aktardığına göre; bir kadının, Esposito'nun evinde birini öldürdüğünü düşündüğünü söylemesi üzerine polis, adamın apartman dairesine gitti. Polis olay yerine giderken Esposito'nun evden ayrıldığı ve aracıyla yola çıktığı öğrenildi. Evden içeri giren polisler, saldırganın 12 yaşındaki oğlunu kafa travması geçirmiş bir şekilde bodrum katında buldu.

YAPTIKLARINI İTİRAF ETTİ

Olay yerinden kaçan Esposito, yaşadığı kasabanın yakınında polis tarafından durduruldu ve sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Polise verdiği ifadede adam, oğlunun kendisine "saygısızca" davrandığını ve küfür ettiğini iddia ederek, sık sık kafasının içinde sesler duyduğunu, bu seslerin çocukken kendisini taciz ettiğini söylediği anne ve babasına ait olduğunu öne sürdü. Bu seslerin kendisine "Oğlunun yaptıklarını yanına bırakma. Beyzbol, beyzbol sopası" dediğini söyledi.

Bunun ardından adam, evdeki beyzbol sopasını alıp oğlunun kafasının arkasına vurduğunu itiraf etti. Sonra da 16 yaşındaki kızını otobüs durağından aldığını, eve vardıklarında kızının, erkek kardeşini sorduğunu anlattı. Kızına kardeşinin bodrum katında olduğunu söyleyen adam, onunla merdivenlere doğru yürüdüklerini, o sırada da kızını kasıtlı olarak iterek onu oğlunun cesedinin bulunduğu yere yakın bir yere düşürdüğünü açıkladı.

MÜEBBET HAPİS BEKLENİYOR

İtirafının ardından Esposito için kasıtlı cinayet suçlamasıyla yargılanmasına karar verildi. Katilin öldürdüğü kişinin kendi alt soyundan olması, 16 yaşından küçük olması ve korunmasız kabul edilmesi nedeniyle şartlı tahliye olanağı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi.