ABD'nin Saldırıları Altındaydı... Başbakan İstifa Etti

Bir süredir ABD saldırıları altında olan Yemen'de istifa krizi yaşandı. Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek, "siyasi anlaşmazlık" sebebiyle istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu. Mübarek sosyal medya hesabından, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed el-Alimi’ye hitaben yazdığı istifa mektubunu yayımladı.

Mübarek istifa mektubunda, "birçok zorlukla" karşılaştığını, bunlar arasında hükümeti tekrar şekillendirememesinin de olduğunu söyledi.

Reuters’a konuşan hükümet kaynaklarına göre Mübarek, Yemen Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Reşad El-Alimi ile yetkileri konusunda anlaşmazlık yaşadı. Alimi, Mübarek’in hükümetteki 12 bakanı görevden alma talebini kabul etmedi.

YENİ BAŞBAKAN BRAİKAS

Yemen Cumhurbaşkanlığı, başbakanlığa önceki kabinede maliye bakanı olarak görev yapan Salem Saleh Bin Braikas'ın atandığını bildirdi.

Kaynak: İHA