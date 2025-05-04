ABD'nin Saldırıları Altındaydı... Başbakan İstifa Etti

ABD'nin sık sık saldırı düzenlediği Yemen'de Başbakan Ahmed Avad bin Mübarek istifa etti. Mübarek'in istifasının nedeninin, Yemen Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Reşad El-Alimi ile yetkileri konusunda anlaşmazlık yaşaması olduğu öne sürüldü.

ABD'nin Saldırıları Altındaydı... Başbakan İstifa Etti

Bir süredir ABD saldırıları altında olan Yemen'de istifa krizi yaşandı. Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek, "siyasi anlaşmazlık" sebebiyle istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu. Mübarek sosyal medya hesabından, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed el-Alimi’ye hitaben yazdığı istifa mektubunu yayımladı.

Mübarek istifa mektubunda, "birçok zorlukla" karşılaştığını, bunlar arasında hükümeti tekrar şekillendirememesinin de olduğunu söyledi.

ABD'nin Saldırıları Altındaydı... Başbakan İstifa Etti - Resim : 1

Reuters’a konuşan hükümet kaynaklarına göre Mübarek, Yemen Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Reşad El-Alimi ile yetkileri konusunda anlaşmazlık yaşadı. Alimi, Mübarek’in hükümetteki 12 bakanı görevden alma talebini kabul etmedi.

YENİ BAŞBAKAN BRAİKAS

Yemen Cumhurbaşkanlığı, başbakanlığa önceki kabinede maliye bakanı olarak görev yapan Salem Saleh Bin Braikas'ın atandığını bildirdi.

Husiler Açıkladı... ABD'den 8 Hava SaldırısıHusiler Açıkladı... ABD'den 8 Hava SaldırısıDünya
ABD'den Yemen'e Saldırı! 38 ÖlüABD'den Yemen'e Saldırı! 38 ÖlüDünya

Kaynak: İHA

Etiketler
ABD Yemen istifa
Avrupa’da En Çok Ziyaret Edilen Tatil Rotaları Açıklandı! Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı Avrupa’da En Çok Ziyaret Edilen Tatil Rotaları Açıklandı! Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
Türkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor, Her Hastalığın Şifası Türkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor
Al Ahli Şampiyon Oldu, Merih Demiral Tarihe Geçti: İlk Türk Futbolcu Oldu Al Ahli Şampiyon Oldu, Merih Demiral Tarihe Geçti
Bakü'de 'Dilde, Fikirde, İşte Birlik: Türk Dünyasının Geleceği' Paneli Bakü'de 'Dilde, Fikirde, İşte Birlik: Türk Dünyasının Geleceği' Paneli
ÇOK OKUNANLAR
Zafer Partisi'nden Skandal Sırrı Süreyya Önder Paylaşımı: Çirkin İfadelere Tepki Yağdı Zafer Partisi'nden Skandal Sırrı Süreyya Önder Paylaşımı: Çirkin İfadelere Tepki Yağdı
MİT Başkanlığı Sonrası İlk: İbrahim Kalın'dan Sırrı Süreyya Önder İçin Taziye Mesajı MİT Başkanlığı Sonrası İlk: İbrahim Kalın'dan Sırrı Süreyya Önder İçin Taziye Mesajı
MSB Acı Haberi Duyurdu: Uzman Çavuş Önder Özen Şehit Düştü MSB Acı Haberi Duyurdu! Uzman Çavuş Şehit Düştü
Meteoroloji İl İl Uyardı: Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Meteoroloji İl İl Uyardı: Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor
ABD'nin Saldırıları Altındaydı... Başbakan İstifa Etti ABD'nin Saldırıları Altındaydı... Başbakan İstifa Etti