ABD'den Yemen'e Saldırı! 38 Ölü

Yemen'de İran destekli Husiler, ülkenin batısında yer alan Hudeyde kentindeki Ras İsa Limanı’nın ABD tarafından hava saldırısıyla vurulduğunu duyurdu.

38 KİŞİ ÖLDÜ

Husilere ait el-Mesire televizyonunun haberine göre, ABD savaş uçakları, Hudeyde'ye bağlı Es-Salif bölgesindeki limanı iki kez hedef aldı. Saldırıda, aralarında sağlık personelinin de bulunduğu 38 kişi yaşamını yitirdi, 102 kişi ise yaralandı. Limanda çıkan yangını söndürme ve yaralılara ulaşma çalışmaları devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Öte yandan Husiler, 7 Mart’ta İsrail’e Gazze’ye insani yardım girişine izin vermesi için 4 günlük bir süre tanımış, aksi halde deniz operasyonlarına yeniden başlayacaklarını açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump da 15 Mart’ta sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" talimatı verdiğini bildirmişti. Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ise ABD’nin hava saldırılarını sürdürmesi halinde Amerikan uçakları ve savaş gemilerinin de hedef alınacağını, deniz taşımacılığına yönelik operasyonlarının Washington’u da kapsayacağını ifade etmişti.

Kaynak: AA