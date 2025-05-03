Al Ahli Şampiyon Oldu, Merih Demiral Tarihe Geçti: İlk Türk Futbolcu Oldu

Milli futbolcu Merih Demiral, kariyerine unutulmaz bir başarı daha ekledi. Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli forması giyen savunma oyuncusu, takımıyla birlikte Asya futbolunun en büyük kupasını kazandı. Al Ahli, Japon ekibi Kawasaki Frontale'yi 2-0 mağlup ederek Asya Şampiyonlar Ligi'ni tarihinde ilk kez kazandı.

Cidde’deki Kral Abdullah Spor Şehri Stadı’nda oynanan finalde Al Ahli'ye kupayı getiren goller 35. dakikada Galeno ve 42. dakikada Franck Kessie’den geldi. Maça ilk 11’de başlayan Merih Demiral, 90 dakika boyunca sahada kalarak takımının savunma hattında kritik bir rol üstlendi.

Bu galibiyetle 27 yaşındaki milli stoper, Asya Şampiyonlar Ligi finaline çıkan ve bu kupayı kazanan ilk Türk futbolcu unvanını aldı. Kariyerinde daha önce Juventus formasıyla Serie A, İtalya Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları da bulunan Demiral, futbol tarihimize bir başarı daha kazandırmış oldu.

TFF'DEN TEBRİK

Türkiye Futbol Federasyonu da yaptığı açıklamayla yıldız futbolcuyu tebrik etti. Açıklamada, "Millî Takımımızın değerli oyuncusu Merih Demiral’ı Asya Şampiyonlar Ligi zaferi dolayısıyla kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi.

TFF'nin açıklaması şöyle:

"A Millî Takımımızın oyuncularından Merih Demiral'ın formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, AFC Asya Şampiyonlar Ligi finalinde Japonya ekibi Kawasaki Frontale'yi 2-0 mağlup ederek kupaya uzandı.

AFC Asya Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 12. maçına çıkan Merih Demiral, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda oynanan finalde 90 dakika forma giydi.

Kariyerinde İtalya'da Juventus formasıyla Serie A şampiyonluğu, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası sevinci yaşayan Merih Demiral; Al Ahli formasıyla elde ettiği bu başarıyla AFC Asya Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan ilk Türk futbolcu olarak da tarihe geçti.

Merih Demiral'ı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz."

Kaynak: AA