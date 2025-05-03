Kocaeli'de Tırmanma Şampiyonası Heyecanı

AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Kartepe Tırmanma Yarışı, Kocaeli'de başladı. Şampiyonada 4 ayrı kategoride 21 sporcu mücadele ediyor.

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Kocaeli'de Tırmanma Şampiyonası Heyecanı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından Kartepe yolu Bayraktepe mevkisinde düzenlenen yarışlarda sporcular, idari ve teknik kontrollerin ardından antrenman çıkışları yaptı.

Organizasyon, yarın sporcuların 5,87 kilometre uzunluğundaki parkuru 3 kez geçmesinin ardından ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA

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