Galatasaray-Sivasspor Maçının VAR Hakemi Açıklandı

Süper Lig'in 34. haftasında bugün lider Galatasaray'ın Sivasspor'u ağırlayacağı maçta görev alacak VAR hakemi belli oldu. Sarı kırmızılıların RAMS Park'ta Sivasspor'u konuk edeceği karşılaşmanın VAR koltuğunda Polonyalı hakem Pawel Malec yer alacak.

Bu akşam saat 19.00'da başlayacak kritik mücadelenin orta hakemi olarak da Ozan Ergün görev yapacak.

DİĞER MAÇLARIN HAKEMLERİ DE AÇIKLANDI

Galatasaray-Sivasspor maçının yanında Süper Lig'de bugün oynanacak diğer maçların VAR hakemleri de belli oldu. Haftanın VAR hakemleri şöyle açıklandı:

Kaynak: Haber Merkezi