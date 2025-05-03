Galatasaray-Sivasspor Maçının VAR Hakemi Açıklandı
Bu akşam RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek Galatasaray-Sivasspor maçının VAR hakemi belli oldu. Kritik mücadelede VAR koltuğunda Polonyalı hakem Pawel Malec oturacak.
Süper Lig'in 34. haftasında bugün lider Galatasaray'ın Sivasspor'u ağırlayacağı maçta görev alacak VAR hakemi belli oldu. Sarı kırmızılıların RAMS Park'ta Sivasspor'u konuk edeceği karşılaşmanın VAR koltuğunda Polonyalı hakem Pawel Malec yer alacak.
Bu akşam saat 19.00'da başlayacak kritik mücadelenin orta hakemi olarak da Ozan Ergün görev yapacak.
DİĞER MAÇLARIN HAKEMLERİ DE AÇIKLANDI
Galatasaray-Sivasspor maçının yanında Süper Lig'de bugün oynanacak diğer maçların VAR hakemleri de belli oldu. Haftanın VAR hakemleri şöyle açıklandı:
Kaynak: Haber Merkezi
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