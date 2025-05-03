Galatasaray-Sivasspor Maçının VAR Hakemi Açıklandı

Bu akşam RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek Galatasaray-Sivasspor maçının VAR hakemi belli oldu. Kritik mücadelede VAR koltuğunda Polonyalı hakem Pawel Malec oturacak.

Galatasaray-Sivasspor Maçının VAR Hakemi Açıklandı

Süper Lig'in 34. haftasında bugün lider Galatasaray'ın Sivasspor'u ağırlayacağı maçta görev alacak VAR hakemi belli oldu. Sarı kırmızılıların RAMS Park'ta Sivasspor'u konuk edeceği karşılaşmanın VAR koltuğunda Polonyalı hakem Pawel Malec yer alacak.

Galatasaray-Sivasspor Maçının VAR Hakemi Açıklandı - Resim : 1

Bu akşam saat 19.00'da başlayacak kritik mücadelenin orta hakemi olarak da Ozan Ergün görev yapacak.

DİĞER MAÇLARIN HAKEMLERİ DE AÇIKLANDI

Galatasaray-Sivasspor maçının yanında Süper Lig'de bugün oynanacak diğer maçların VAR hakemleri de belli oldu. Haftanın VAR hakemleri şöyle açıklandı:

Galatasaray-Sivasspor Maçının VAR Hakemi Açıklandı - Resim : 2

Hiçbir Büyük Maçı Kazanamayan Takım Kritik VirajdaHiçbir Büyük Maçı Kazanamayan Takım Kritik VirajdaGüncel
Galatasaray'ın Transfer Rotası 'Yok Artık' Dedirtti! Bu İsimleri Kimse BeklemiyorduGalatasaray'ın Transfer Rotası 'Yok Artık' Dedirtti! Bu İsimleri Kimse BeklemiyorduSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray Sivasspor Hakem
Karşıyaka’nın Potada Işi Zorlaştı Karşıyaka’nın Potada Işi Zorlaştı
1 Mayıs'ta Hangi Toplu Taşıma Hatları Ücretsiz Olacak? İETT, MARMARAY, Metro, Metrobüs, Vapur Seferlerine Para Verilecek mi 1 Mayıs'ta Hangi Toplu Taşıma Hatları Ücretsiz Olacak?
Türkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor, Her Hastalığın Şifası Türkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor
Trabzonspor'un Borcu Açıklandı Trabzonspor'un Borcu Açıklandı
ÇOK OKUNANLAR
15 Yıl Boyunca Yılda 4 Kez Hasat Ediliyor, Eken Köşeyi Dönüyor! 15 Yıl Boyunca Yılda 4 Kez Hasat Ediliyor, Eken Köşeyi Dönüyor!
Geleceğin En Değerli Arsaları Tek Tek Açıklandı: İşte 10 Yıl İçinde Altın Gibi Değerlenecek Bölgeler Geleceğin En Değerli Arsaları Tek Tek Açıklandı: İşte 10 Yıl İçinde Altın Gibi Değerlenecek Bölgeler
Perşembe Geceleri Hep Aynı Saatte Mezardan Işık Çıkıyor! İsimsiz Mezarın Sırrı Yıllardır Çözülemiyor Perşembe Geceleri Hep Aynı Saatte Mezardan Işık Çıkıyor! İsimsiz Mezarın Sırrı Yıllardır Çözülemiyor
Bu Parayı Bankaya Koyan Yaşadı! Aylık 80 Bin Lira Getirisi Var Bu Parayı Bankaya Koyan Yaşadı! Aylık 80 Bin Lira Getirisi Var
Nike, Adidas, Skechers, Crocs... Ayakkabı Devleri İflasın Eşiğinde! Siparişler Durduruldu Nike, Adidas, Skechers, Crocs... Ayakkabı Devleri İflasın Eşiğinde! Siparişler Durduruldu