Karşıyaka’nın Potada Işi Zorlaştı

Basketbol Süper Ligi'nde 51 yıllık aralıksız serüvenini sürdürmeye çalışan Karşıyaka, ligin alt sıralarında yer alan takımların aldığı sürpriz sonuçlarla son haftalara girilirken ciddi şekilde baskı altına girdi. Sezon boyunca son sıradan kurtulamayan Merkezefendi Belediyesi Basket, önce Anadolu Efes’i, ardından da lider ve Final Four’u garantileyen Fenerbahçe Beko’yu mağlup ederek ligdeki 21 maçlık galibiyet serisine son verdi. Denizli temsilcisi, kalan üç maç öncesi iç sahada üst üste altı galibiyet alarak toplamda 10 galibiyete ulaşıp Karşıyaka'yı yakaladı.

MANİSA'DA ZORLU HAFTA

Bir diğer düşme hattı mücadelesi veren ekip Manisa Büyükşehir Belediyespor ise Karşıyaka galibiyetinin ardından Galatasaray'ı da geçerek toplamda 9 galibiyete ulaştı. Manisa ekibi kalan iki maçında Büyükçekmece ve küme düşme riskiyle karşı karşıya olan Yalovaspor'la karşılaşacak. Aynı galibiyet sayısına sahip Darüşşafaka da Yalovaspor’u konuk ettikten sonra Büyükçekmece ve Mersin’le mücadele edecek.

Karşıyaka ise erteleme maçlarıyla birlikte diğer takımlara kıyasla dört karşılaşma daha oynayacak. İzmir ekibi sırasıyla Fenerbahçe (deplasman), Anadolu Efes, Türk Telekom ve Tofaş (deplasman) ile karşı karşıya gelecek. Olası puan eşitliklerinde Karşıyaka, Merkezefendi ve Manisa’ya karşı ikili averajda geride bulunurken, Darüşşafaka’ya karşı üstünlük sağlıyor. Ligden düşmeme adına Karşıyaka’nın bu zorlu periyotta en az 1-2 galibiyet çıkarması hayati önem taşıyor.

5 YABANCI TRANSFER ETMİŞTİ

Sezon başında ana sponsorunu kaybeden Karşıyaka, güçlü kadrosunu Ocak ayında dağıtmak zorunda kalmış ve bu süreçte üst üste 11 yenilgi alarak düşme potasına yaklaşmıştı. Kulüp, bu süreçte 6 yabancı oyuncusunu gönderip yerlerine 5 yeni yabancı transfer etti. Ayrıca teknik direktör değişikliğine gidilerek, Ufuk Sarıca'nın ayrılığı sonrası dört hafta önce takımın başına Ahmet Çakı getirildi.

MAAŞLAR ÖDENDİ

Zorlu haftalar öncesi camianın desteğiyle oyuncu maaşlarının ödenmesi Karşıyaka’ya moral oldu. Sezon başında sponsorluktan çekilmesine rağmen kulübe mali katkı sağlamaya devam eden Yaşar Ailesi'nin 3 milyon TL, Danışma Kurulu’nun ise 1,5 milyon TL katkısıyla maaş ödemeleri gerçekleştirildi.

KSK KISALTMASI SORUN YARATTI

Öte yandan, yeni yabancı oyunculardan birinin maaşının Rusya’daki banka hesabına "KSK" açıklamasıyla yatırıldığı ve bu kısaltmanın ülkede yasaklı bir bahis sitesiyle karıştırıldığı için paranın bloke edildiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili gerekli işlemlerin başlatıldığı ve kısa sürede sorunun çözülerek ödemenin oyuncunun hesabına geçeceği bildirildi.

Kaynak: DHA