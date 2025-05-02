Galatasaray'ın Transfer Rotası 'Yok Artık' Dedirtti! Bu İsimleri Kimse Beklemiyordu

Geçtiğimiz iki sezonda olduğu gibi yine Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük favorisi olan Galatasaray'da, Victor Osimhen, Mauro Icardi ve Alvaro Morata gibi dünya yıldızlarının forma giymesi olağan hale gelince gelecek sezonun transfer planlaması için de beklentiler yükseldi. Sarı-kırmızılı kulübün Osimhen'in bonservisini Napoli'den alıp alamayacağı merak konusu olurken, her koşulda iddialı isimleri kadrosuna katmayı planladığı ise kesin olarak biliniyor.

Ligde lider konumundaki futbol kulübünün yapılanmasında en yetkili isimlerden olan Galatasaray Futbol A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu, önümüzdeki sezon için dünya yıldızlarıyla görüşme sürecinde olduklarını anlattı. Gelecek sezon için transfer çalışmalarının, bu sezonun başından beri sürdüğünü belirten Kavukcu, kimlerle temasta olduklarını da ilk kez dillendirdi.

'BİZ OCAKTA GÖRÜŞTÜK SİZ ŞİMDİ DUYDUNUZ'

A Spor'a konuşan Kavukcu, "Leroy Sane ismini herkes şimdi duyuyor ancak biz onunla ocak ayında görüşmeye başladık. Joao Felix ve Marcus Rashford ile de temastayız, resmi tekliflerimizi verdik" diye konuştu. Batshuayi’nin ayrılık sürecini Sane’nin menajerinin yürüttüğünü anlatan yönetici, "Bu sayede Leroy Sane transferiyle ilgili de görüşmeler yaptık. Menajeri bize, ‘Sezon sonunda yeniden görüşelim’ dedi" ifadelerini kullandı.

Joao Felix

'HERKES GALATASARAY'I KONUŞACAK'

Sezonun bitmesine haftalar kala Galatasaray’ın şu andaki tek odak noktasının şampiyonluk olduğunu dile getiren Kavukcu, transfer konuşmanın şimdilik yasak olduğunu söyledi. Kavukcu, "Sezon sonunda Galatasaray’ın, masaya oturduğu futbolcuların kalitesiyle konuşulacağını herkes görecek" diye de ekledi.

Kaynak: A Spor