Aliağaspor FK'dan Kupa Getiren Başarı

Nesine 3. Lig 3. Grup’ta namağlup şampiyon olarak tarihinde ilk kez 2. Lig’e yükselme başarısı gösteren Aliağaspor FK, şampiyonluk kupasını teslim aldı.

Aliağaspor FK'dan Kupa Getiren Başarı

Nesine 3. Lig 3. Grup’ta namağlup şampiyon olarak tarihinde ilk kez 2. Lig’e yükselme başarısı gösteren Aliağaspor FK, şampiyonluk kupasını teslim aldı.

Aliağaspor FK’nın Ağapark’ta bulunan A Takım Tesisleri’nde gerçekleştirilen kupa teslim programında Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, TFF Ege Bölge Müdürü Sevgi Özdemir, TFF İzmir İl Temsilcisi Selçuk Ergeldi, Aliağaspor FK Başkanı Turgay Mete, Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Polat Çetin ile takım kaptanları Mehmet Fuat Gölbaşı, Oktay Kancı ve Berke Bıyık yer aldı.

Programda, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin şampiyonluk kupasını Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’a takdim etti. Üzerinde Serkan Acar yazılı 35 numaralı milli takım formasını da hediye eden Şahin, Aliağaspor FK’ya 2. Lig’de başarılar diledi. Başkan Serkan Acar, program sonunda TFF temsilcilerine isme özel Aliağaspor FK forması hediye etti.

Kaynak: AA

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