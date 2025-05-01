Şampiyonlar Ligi'nde Nefes Kesen Maç! 6 Gol Var, Kazanan Yok

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Barcelona, sahasında karşılaştığı Inter'ı 3-3 berabere kaldı.

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Şampiyonlar Ligi'nde Nefes Kesen Maç! 6 Gol Var, Kazanan Yok

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yarı final ilk karşılaşmalarında heyecan devam ediyor. Barcelona, İtalyan ekibi Inter'i Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda ağırladı.

Mücadele çok hızlı başlayan Inter, 1. dakikada Marcus Thuram'ın golüyle 1-0 öne geçti. İtalyan ekibi 21. dakikada Denzel Dumfries'in ağları sarsmasıyla skoru 2-0'a getirdi. Bu golün ardından Barcelona baskısını artırarak, 24. dakikada Lamine Yamal ve 38. dakikada Ferran Torres'in golleriyle soyunma odasına 2-2'lik eşitlikle girdi. İkinci yarıda da tempo yüksekti. 63. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde gecenin yıldız isimlerinden Denzel Dumfries Inter'i yeniden öne geçirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde Nefes Kesen Maç! 6 Gol Var, Kazanan Yok - Resim : 1

KAZANAN ÇIKMADI

Bu golün iki dakika sonrası Barcelona Yann Sommer'in kendi kalesine attığı golle skoru 3-3'e getirdi. İlerleyen dakikalarda gelişen ataklardan sonuç çıkmayınca mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi. Öte yandan Inter'de mücadeleye 11'de başlayan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 71. dakikada yerini Davide Frattesi'ye bıraktı.

Eşleşmenin rövanş maçı 6 Mayıs Salı günü İtalya'da oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde Nefes Kesen Maç! 6 Gol Var, Kazanan Yok - Resim : 2

Kaynak: İHA

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