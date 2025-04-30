Süper Lig’den 6 Takım PFDK’ya Sevk Edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Sipay Bodrum FK, Gaziantep FK ve Bellona Kayserispor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

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Süper Lig’den 6 Takım PFDK’ya Sevk Edildi

TFF’nin resmi internet sitesinde yayımlanan bilgiye göre, bu altı Süper Lig temsilcisinin yanı sıra Trendyol 1. Lig’den Geosis Boluspor, Sakaryaspor, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Central Hospital Ümraniyespor ve MKE Ankaragücü de farklı gerekçelerle disipline gönderildi.

Ayrıca, sadece kulüpler değil; Fenerbahçe yöneticisi Burak Çağlan Kızılhan, ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Gaziantep FK'dan Ndiaye, Çaykur Rizespor antrenörü Osman Demir, Net Global Sivasspor'dan Mehmet Bülent Albayrak, Sipay Bodrum FK'dan yöneticiler Selahattin Polat ve Onur Talay, yardımcı antrenör Jose Miguel Real Teixeira ve kulüp personelleri İsmail Erdoğan ile Ömer Özmenteş de disiplin kuruluna sevk edilen isimler arasında yer aldı.

Trendyol 1. Lig’de yer alan Esenler Erokspor yöneticisi Umut Kayabaşı, Solwie Energy Fatih Karagümrük oyuncusu Atakan Çankaya, Amed Sportif Faaliyetler’den Çekdar Orhan, Ahlatcı Çorum FK’dan Hasan Hüseyin Akınay ve MKE Ankaragücü görevlisi Aysel İçcen de disiplin işlemi uygulanan diğer isimler oldu.

Kaynak: AA

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