Toprak Razgatlıoğlu İtalya’da Liderlik Peşinde

Dünya Superbike Şampiyonası’nın 2025 sezonu 12 pistte 36 yarışla devam edecek. Toprak Razgatlıoğlu, İtalya’daki yarışta şampiyona liderliğini hedefliyor ve üçüncü kez şampiyonluk için iddialı.

Toprak Razgatlıoğlu İtalya’da Liderlik Peşinde

2025 Dünya Superbike Şampiyonası, 12 farklı pistte toplam 36 yarışla motorsporları tutkunlarını heyecanlandırmaya hazırlanıyor. Her hafta sonu 1 superpole ve 2 ana yarış olmak üzere toplam 3 yarışın düzenleneceği şampiyona, Şubat ayında Avustralya’daki Phillip Island pistinde start aldı. Sezon, 2-4 Mayıs’ta İtalya’daki yarışlarla devam edecek ve Ekim ayında İspanya’nın Jerez pistinde sona erecek.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU’NDAN ŞAMPİYONLUK HEDEFİ

Türk pilot Toprak Razgatlıoğlu, 2025 sezonuna güçlü bir başlangıç yaparak dikkatleri üzerine çekti. İtalya’daki yarış öncesi açıklamalarda bulunan Razgatlıoğlu, şampiyona liderliğini ele geçirme hedefini vurguladı. “İtalya’ya kazanmak için geldik. Şampiyona liderliği için elimizden geleni yapacağız. Bu sezonu podyumlarla taçlandırıp, sonunda üçüncü kez şampiyon olmayı hedefliyorum” dedi. Razgatlıoğlu’nun iddialı performansı, Türk motorsporları için büyük bir umut kaynağı olmaya devam ediyor.

Toprak Razgatlıoğlu Portekiz'de Zafer KazandıToprak Razgatlıoğlu Portekiz'de Zafer KazandıSpor

Kaynak: DHA

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