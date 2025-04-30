Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinin Hakemi Belli Oldu!
Süper Lig'de 34. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 4 Mayıs Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Yasin Kol yönetecek
Süper Lig'de 34. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. 4 Mayıs Pazar günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Yasin Kol oldu.
BEŞİKTAŞ-G.SARAY DERBİSİNİ YÖNETMİŞTİ
Yasin Kol bu sezon Beşiktaş-Galatasaray derbisini yönetmiş, siyah-beyazlı takım sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı.
Süper Lig’de 34. haftanın programı ve maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:
2 Mayıs Cuma
20.00 Antalyaspor - Konyaspor: Cihan Aydın
3 Mayıs Cumartesi
16.00 Corendon Alanyaspor - Kayserispor: Ümit Öztürk
16.00 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK: Mehmet Türkmen
19.00 Atakaş Hatayspor - Başakşehir FK: Ali Yılmaz
19.00 Galatasaray - Sivasspor: Ozan Ergün
4 Mayıs Pazar
16.00 Samsunspor - Eyüpspor: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Yasin Kol
19.00 Adana Demirspor - Göztepe: Batuhan Kolak
5 Mayıs Pazartesi
20.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: Halil Umut Meler
Kaynak: İHA