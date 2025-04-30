Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinin Hakemi Belli Oldu!

Süper Lig'de 34. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 4 Mayıs Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Yasin Kol yönetecek

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Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinin Hakemi Belli Oldu!

Süper Lig'de 34. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. 4 Mayıs Pazar günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Yasin Kol oldu.

Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinin Hakemi Belli Oldu! - Resim : 1

BEŞİKTAŞ-G.SARAY DERBİSİNİ YÖNETMİŞTİ

Yasin Kol bu sezon Beşiktaş-Galatasaray derbisini yönetmiş, siyah-beyazlı takım sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı.

Süper Lig’de 34. haftanın programı ve maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

2 Mayıs Cuma
20.00 Antalyaspor - Konyaspor: Cihan Aydın

3 Mayıs Cumartesi
16.00 Corendon Alanyaspor - Kayserispor: Ümit Öztürk
16.00 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK: Mehmet Türkmen
19.00 Atakaş Hatayspor - Başakşehir FK: Ali Yılmaz
19.00 Galatasaray - Sivasspor: Ozan Ergün

4 Mayıs Pazar
16.00 Samsunspor - Eyüpspor: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Yasin Kol
19.00 Adana Demirspor - Göztepe: Batuhan Kolak

5 Mayıs Pazartesi
20.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: Halil Umut Meler

Beşiktaş - Galatasaray Derbisinin Hakemi Belli OlduBeşiktaş - Galatasaray Derbisinin Hakemi Belli OlduSpor

Kaynak: İHA

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