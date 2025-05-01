Sivasspor’un Genç Yıldızı Jan Bieganski'den Korkutan Haber
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor’un genç futbolcusu Jan Bieganski'den korkutan haber geldi. Kırmızı-beyazlı kulüp genç yıldızın kalça bölgesinde yaşadığı sakatlıktan dolayı ameliyat olduğunu açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor’un Polonyalı futbolcusu Jan Bieganski, kalça bölgesindeki sakatlık nedeniyle Polonya’da ameliyat oldu.
Kırmızı-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, genç yıldızın tedavisine ülkesinde devam edileceği ifade edildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcumuz Jan Bieganski, kalça bölgesinde yaşadığı labrum yırtığı nedeniyle Polonya’da ortopedi uzmanı Dr. Tomasz Piontek tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun tedavi süreci ve rehabilitasyon çalışmalarının bir bölümü ülkesinde devam edecektir."
Kaynak: İHA