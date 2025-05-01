Dev Derbide Çarpıcı İstatistikler: Fenerbahçe İkinci Yarıda, Beşiktaş İlk Yarıda Etkili

Ligde 31 karşılaşmada 23 galibiyet, 6 beraberlik ve sadece 2 yenilgi alarak 75 puan toplayan Fenerbahçe, Galatasaray’ın ardından ikinci sırada yer alıyor. Jose Mourinho’nun yönetimindeki sarı-lacivertliler, özellikle sezonun ikinci yarısında attıkları gollerle öne çıkıyor. Ligin ilk yarısında 18 maçta 45 gol kaydederek maç başına 2,5 gol ortalaması yakalayan ekip, ikinci yarıdaki 13 maçta ise bu ortalamayı 2,69’a çıkardı ve toplamda 35 gol attı. Sarı-lacivertliler, ilk devrelerde 34, ikinci devrelerde ise 46 kez ağları havalandırdı.

Beşiktaş ise sezon boyunca inişli çıkışlı bir performans sergilese de ilk yarılarda etkili oldu. 31 lig maçında 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 52 puan toplayan siyah-beyazlılar, dördüncü sırada yer alıyor. Bu maçlarda rakip kalelere 48 gol atarken, 32 gol yediler. Beşiktaş, ilk yarılarda 26, ikinci yarılarda ise 22 kez gol buldu. Sezonun ilk 18 maçında 28 gol atarak 1,55 ortalama yakalayan ekip, ikinci yarıdaki 13 maçta 20 golle 1,53 ortalamaya sahip oldu.

FENERBAHÇE’NİN GOL ATAMADIĞI TEK RAKİP BEŞİKTAŞ

Bu sezon ligde en çok gol atan takım olan Fenerbahçe, 17 rakibine karşı fileleri en az bir kez sarsmayı başarırken, yalnızca Beşiktaş’a gol atamadı. Sezonun ilk yarısındaki derbide siyah-beyazlılara 1-0 yenilen sarı-lacivertliler, toplamda sadece 3 maçta gol atma başarısı gösteremedi. Bu üç maç; Beşiktaş, Galatasaray (0-0) ve Samsunspor (0-0) karşılaşmaları oldu.

BEŞİKTAŞ DERBİLERDE İDDİALI

Beşiktaş bu sezon 1’i Süper Kupa olmak üzere 4 derbide sahaya çıktı ve tüm bu maçlarda gol sevinci yaşadı. Sezon başında Süper Kupa’da Galatasaray’ı 5-0’lık skorla geçen siyah-beyazlılar, ligdeki derbilerde ise Fenerbahçe’yi 1-0, Galatasaray’ı 2-1 yendi ve yalnızca Galatasaray deplasmanında 2-1 mağlup oldu. Bu süreçte toplam 9 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 3 gol gördü.

FENERBAHÇE GERİDEN GELİP KAZANABİLİR

Bu sezon oynadığı 9 maçta ilk golü kalesinde gören Fenerbahçe, bunların 5’ini çevirmeyi başardı, 2 maçta ise beraberliğe razı oldu. Ancak derbilerde durum farklıydı: Galatasaray’a iç sahada 3-1, Beşiktaş’a ise deplasmanda 1-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, bu maçlarda geriden gelemeyerek sahadan yenik ayrıldı. Diğer yandan Kasımpaşa, Kayserispor, Konyaspor, Rizespor, Gaziantep FK ve Trabzonspor karşısında geriye düşmelerine rağmen puan veya galibiyet çıkarmayı başardılar.





Kaynak: AA