Fatih Terim Gözlerine İnanamadı: Her Şey 15 Dakikada Oldu

Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab 15 dakikada 3 gol yiyerek 3-1 mağlup oldu. Şaşkınlığını gizleyemeyen Fatih Terim, kariyerinde ilk defa böyle bir durum yaşandığını ifade etti.

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Fatih Terim Gözlerine İnanamadı: Her Şey 15 Dakikada Oldu

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 30. haftasında Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, deplasmanda Al Fateh'e 3-1 mağlup oldu. Al Fateh Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, ev sahibi ekibin hızlı başlangıcıyla ilk yarıda şekillendi.

Al Fateh, mücadeleye adeta fırtına gibi başladı. Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Matias Vargas perdeyi açarken, 4. dakikada Sofiane Bendebka ve 16. dakikada Murad Batna'nın golleriyle farkı üçe çıkardı. Al Shabab'ın tek golü ise 13. dakikada Cristian Guanca'dan geldi.

Fatih Terim Gözlerine İnanamadı: Her Şey 15 Dakikada Oldu - Resim : 1

Tüm gollerin ilk yarıda atıldığı mücadele sonunda 3-1'lik skorla galip gelen Al Fateh, Terim'in öğrencilerine ağır bir darbe vurdu. Bu mağlubiyetle Al Shabab'ın ligdeki 9 maçlık yenilmezlik serisi de sona ermiş oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Terim, “El-Fetih'i tebrik ediyorum, kazanmayı hak ettiler. Kariyerimde ilk kez ilk çeyrekte (ilk 15 dakika) üç gol yedim,” ifadeleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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