Fatih Terim'e Şok Üstüne Şok: Resmen Doğruladı

‘İmparator’ lakaplı Galatasaray ve A Milli Takım’ın efsanesi teknik direktör Fatih Terim’in çalıştırdığı Al Shabab’da kriz sürüyor. Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Terim, söz konusu iddiaları doğruladı ve durumun kritik olduğunu söyledi.

Al Shabab’ın başına geçmesinin ardından inişli çıkışlı grafik sürerken, Fatih Terim oyuncuların antrenmana çıkmamasıyla şoka uğradı. Futbolcuların maaş ödemelerinin gecikmesi nedeniyle antrenmana çıkmadığı iddia ediliyordu.

'BASIN TOPLANTISINDA KONUŞULAMAYACAK KADAR HASSAS'

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam oyuncuların antrenmana çıkmadığı iddialarını doğruladı. Terim konuya ilişkin açıklamasında, "Maalesef bu sorun yaşandı, futbolcular antrenmana çıkmadı. Ancak bu basın toplantısında konuşulmayacak kadar hassas bir konu. Gerekli açıklamayı kulüp yönetimi yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Problemin halledileceğini aktaran Terim, “Maça hazırlanmak için iki günümüz var ve antrenmandaki tüm oyuncuların performansından memnunum” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi