İlkin Aydın'dan Korkutan Haber! Ameliyat Oldu: İşte Sağlık Durumu...

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı milli voleybolcu İlkin Aydın'dan endişelendiren bir haber geldi.

AMELİYAT OLDU

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre İlkin'in, sol dizinde daha önce geçirdiği ameliyattan kalan vidalar çıkartıldı. Ayrıca milli voleybolcuya fıtık operasyonu da yapıldı.

4 HAFTA DİNLENECEK

İlkin Aydın, bu ameliyatların ardından yaklaşık 4 hafta dinlenecek. Açıklamada, "Kaptanımız İlkin Aydın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Kaynak: AA