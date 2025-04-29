İlkin Aydın'dan Korkutan Haber! Ameliyat Oldu: İşte Sağlık Durumu...
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı İlkin Aydın'dan korkutan haber geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, Aydın'ın fıtık operasyonu geçirdiğini açıkladı. Öte yandan milli voleybolcunun sol dizinde daha önce geçirdiği ameliyattan kalan vidaların çıkarıldığı öğrenildi.
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı milli voleybolcu İlkin Aydın'dan endişelendiren bir haber geldi.
AMELİYAT OLDU
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre İlkin'in, sol dizinde daha önce geçirdiği ameliyattan kalan vidalar çıkartıldı. Ayrıca milli voleybolcuya fıtık operasyonu da yapıldı.
4 HAFTA DİNLENECEK
İlkin Aydın, bu ameliyatların ardından yaklaşık 4 hafta dinlenecek. Açıklamada, "Kaptanımız İlkin Aydın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.
Kaynak: AA
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