Trabzonspor'un Borcu Açıklandı

Süper Lig ekipleri borç batağında yüzerken, 58’inci Olağan Genel Kurulu’nu düzenleyen Trabzonspor’un borcu da açıklandı.

Genel kurulda yapılan açıklamada, Trabzonspor’un güncel net borcunun 5 milyar 323 milyon 965 bin TL olarak açıklandı.

Kaynak: DHA