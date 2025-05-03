Trabzonspor'un Borcu Açıklandı
Süper Lig ekibi Trabzonspor'un güncel borcu açıklandı. Bordo-mavili kulübün borcunun 5 milyar 323 milyon 965 bin TL olduğu belirtildi.
Süper Lig ekipleri borç batağında yüzerken, 58’inci Olağan Genel Kurulu’nu düzenleyen Trabzonspor’un borcu da açıklandı.
Genel kurulda yapılan açıklamada, Trabzonspor’un güncel net borcunun 5 milyar 323 milyon 965 bin TL olarak açıklandı.
Kaynak: DHA
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