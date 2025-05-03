Manisa FK Kader Maçına Çıkacak

Trendyol 1. Lig'de Ankaragücü ve Şanlıurfaspor galibiyetleriyle kümede kalma umudunu artıran Manisa Futbol Kulübü, sezonun 37. haftasında kritik bir karşılaşmaya hazırlanıyor.

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Manisa FK Kader Maçına Çıkacak

Siyah-beyazlı ekip, yarın saat 16.00'da Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Bandırmaspor'u konuk edecek. Mücadeleyi hakem Erdem Mertoğlu yönetecek.

Ev sahibi Manisa FK'da kart cezalısı olan Dani Ramirez ve Oğuz Gürbulak, maçta forma giyemeyecek. 44 puanla 16. sırada bulunan ekip, ligde kalma yolunda hayati bir virajda. Teknik direktör Taner Taşkın, son iki maçtaki çıkışı sürdürmek istediklerini vurgulayarak, “Üç maçlık galibiyet serisi hedefliyoruz. Karşımızda Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren güçlü bir rakip var ama bizim için puan kaybına yer yok. Taraftarımızın desteğiyle sahadan istediğimiz sonuçla ayrılacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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