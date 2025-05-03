Pep Guardiola'dan Sürpriz Karar

Manchester City’nin deneyimli çalıştırıcısı Pep Guardiola, mevcut görev süresi sona erdiğinde teknik direktörlük kariyerine bir süre ara vermeyi planladığını duyurdu. 54 yaşındaki İspanyol teknik adam, kesin bir emeklilik tarihi vermese de, futboldan geçici olarak uzaklaşmak istediğini aktardı.

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Pep Guardiola'dan Sürpriz Karar

İngiliz medyasında çıkan bazı haberlerde, Guardiola'nın City'den ayrıldıktan sonra herhangi bir kulübün başına geçmeyeceği öne sürüldü. Ancak tecrübeli teknik adam, bu iddiaları tamamen doğrulamadı. Sky Sports’a konuşan Guardiola, “Ne şimdi, ne sezon sonunda, ne de sözleşmem bittiğinde ayrılacağımı söyledim. Ama buradaki görevim sona erdiğinde bir ara vereceğim. Emekli değilim, sadece dinleneceğim” açıklamasını yaptı.

CITY’DE 11 YILA DOĞRU

Guardiola, geçtiğimiz kasım ayında Manchester City ile olan sözleşmesini iki yıl daha uzatarak kulüpte 2027 yılına kadar kalma kararı aldı. Böylece City'deki kariyeri toplamda 11 sezona ulaşacak. Barcelona ve Bayern Münih’te kazandığı başarılarla adını futbol tarihine yazdıran Guardiola, İngiltere kariyerinde de önemli kupalar kazandı.

ZORLU BIR SEZON GEÇİRDİ

Guardiola, futbol dünyasında tüm zamanların en başarılı teknik direktörlerinden biri olarak gösterilse de bu sezon beklediği sonuçları almakta zorlandı. Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne son 16 play-off turunda veda ederken, Premier Lig şampiyonluğunu da Liverpool’a kaptırdı. Bu sonuçlar, Guardiola’nın geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamaların daha çok konuşulmasına neden oldu.

YORUCU TEMPO SONRASI DİNLENME PLANI

Futbol felsefesini sürekli yenileyen ve yoğun bir tempoda çalışan Guardiola’nın zaman zaman kısa molalarla kendini tazelemeye ihtiyaç duyduğu biliniyor. Daha önce Barcelona’daki görevinden ayrıldıktan sonra bir yıl ara veren İspanyol teknik adamın, benzer bir süreci tekrar yaşaması olası görünüyor.

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Kaynak: AA

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