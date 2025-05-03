İddialar Sonrası Çileden Çıktı... Aziz Yıldırım Sonunda Sessizliğini Bozdu! 'Etkileşim İçin...'

Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimine 'istifa' çağrıları sürerken, kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'dan flaş bir açıklama geldi. Yıldırım, hakkında çıkan iddiaları yalanladı.

İddialar Sonrası Çileden Çıktı... Aziz Yıldırım Sonunda Sessizliğini Bozdu! 'Etkileşim İçin...'

Şampiyonluk hedefiyle Süper Lig’e iddialı bir başlangıç yapan Fenerbahçe’de umutlar giderek azalırken, son haftalarda tribünlerden Ali Koç ve yönetimine yönelik ‘istifa’ çağrıları arttı.

Tribünlerden istifa sesleri yükselirken, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda geniş bir açıklama yapan Ali Koç, görevine devam edeceğini söyledi. Başkanlık seçimine gitme beklentileri sürerken, Fenerbahçe’nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım’ın adı da yeniden gündeme geldi. Yıldırım’ın ilerleyen günlerde bir açıklama yapacağı iddia edildi.

Sosyal medyada bu iddialar yayılırken, Aziz Yıldırım cephesinden jet hızıyla açıklama geldi. Yıldırım iddiaları yalanlarken, açıklama yapmak gibi bir planının olmadığını söyledi.

İddialar Sonrası Çileden Çıktı... Aziz Yıldırım Sonunda Sessizliğini Bozdu! 'Etkileşim İçin...' - Resim : 1

'AÇIKLAMA PLANIM YOK'

Yıldırım yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Bugün sosyal medyada, önümüzdeki günlerde açıklama yapacağıma dair birtakım paylaşımlar yapılmaktadır.

Bu bilgiler doğru değildir. Benim şu an için bir açıklama planım bulunmamaktadır.

Bu tip asılsız paylaşımlara itibar edilmemesini ve etkileşim almak uğruna ismimin kullanılmamasını kamuoyundan rica ederim.

Aziz Yıldırım"

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Kaynak: Haber Merkezi

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