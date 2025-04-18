Dünya Futbol Tarihine Geçecek Maç, Manchester United'tan Efsanevi Geri Dönüş: Uzatmalarda 5 Gol

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler dün gece oynanan rövanş maçlarının ardından belli oldu. Turnuvada Manchester United, Tottenham, Athletic Bilbao ve Bodo/Glimt yarı finale yükselen takımlar olurken, Manchester United-Lyon eşleşmesinde futbol tarihine geçecek birgece yaşandı.

OLD TRAFFORD'DA TARİHE GEÇECEK MAÇ

Manchester United 10. dakikada Manuel Ugarte ve 45+1'de Diogo Dalot'nun bulduğu gollerle devreyi 2-0 öne tamamlarken, Lyon 71'de Corentin Tolisso ve 78'de Nicolas Tagliafico ile bulduğu gollerle skoru eşitleyerek maçı uzatmalara taşımayı başardı.

KIRMIZI ŞEYTANLARDAN EFSANEVİ DÖNÜŞ

Lyon 89. dakikada Corentin Tolisso'nun ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, uzatmalara giden müsabakada Ryan Cherki 108. dakikada takımını öne geçirirken ve 110. dakikada Lacazette'in penaltıdan bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı.

Maçın devamı ise futbol tarihine geçecek bir geri dönüşe sahne oldu. Kırmızı şeytanlar 114. dakikada Bruno Fernandes'in penaltısı, 120. dakikada Kobbie Mainoo ve 120+1'de Harry Maguire ile üç gol bularak maçı 5-4 kazanırken adını da yarı finale yazdırmayı başardı.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından yarı final eşleşmeleri ise Tottenham-Bodo/Glimt ve Atlhletic Bilbao-Manchester United şeklinde oluştu.

Kaynak: Haber Merkezi