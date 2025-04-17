Elazığspor’un Hedefi 3 Puanı Almak

TFF 2. Lig'de şampiyonluk umudunu bırakmayan Elazığspor, hafta sonu oynayacağı Karacabey Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

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Elazığspor’un Hedefi 3 Puanı Almak

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'un 32. haftasında evinde Karacabey Belediyespor ile mücadele edecek olan Elazığspor’da bu maçın hazırlıkları devam ediyor. Hedefini TFF 1. Lig olarak belirleyen bordo-beyazlı ekipte antrenman öncesi teknik direktör Fırat Gül, futbolcular Maksut Taşkıran ve Muammer Zülfikar Yıldırım açıklamalarda bulundu.

'TARAFTARIMIZIN DESTEĞİ ŞART'

Her an her oyuncunun forma şansı bulabileceğini ifade eden teknik direktör Fırat Gül, "Önümüzdeki süreç ne gösterir bilmiyoruz. Karacabey ligin dinamik takımlarından birisi. İlk geldiğimde de söylemiştim biz sadece kendi maçımızla ilgileniyoruz. Tek amacımız Karacabey maçından 3 puanla ayrılmak. Taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bize olan destekleri bizi motive ediyor. 3’te 3’le başlamak ve tarihte bunu yapan ilk teknik direktör olmaktan çok gurur duydum. İnşallah kırılması güç bir rekora imza atarız. Bu 4’te 4 olur, 5’te 5 olur, nereye kadar giderse" şeklinde konuştu.

Elazığspor’un Hedefi 3 Puanı Almak - Resim : 1

'TÜM ODAĞIMIZ BU MAÇ'

Teknik direktör değişiminin ardından takımda yakalanan olumlu havaya vurgu yapan Maksut Taşkıran, "Güzel bir yoldayız. Hoca değişikliğinden sonra iyi bir hava yakaladık. Üst üste 3 galibiyet aldık ve bu seriyi sürdürmek istiyoruz. Hedefimiz kalan maçların tamamını kazanmak ve rakiplerimizin puan kaybetmesini beklemek. Şu an tüm odağımız Karacabey maçı. Teknik ekibimizle birlikte analizlerimizi yaptık. Antrenmanlarımızı da bu doğrultuda sürdürüyoruz. Bu maç, play-off hedefimiz için kritik öneme sahip" dedi.

Elazığspor’un Hedefi 3 Puanı Almak - Resim : 2

'ÖNCELİĞİMİZ KENDİ İŞİMİZİ YAPMAK'

Karacabey Belediyespor karşılaşmanın final niteliğinde olduğunu aktaran Yıldırım, "Şimdi gerçekten final gibi bir maç oynayacağız. Bu süreçte hata yapma lüksümüz yok. Aksaray ve Serik birbiriyle oynuyor. Onların sonucunu bekleyeceğiz ama bizim önceliğimiz kendi işimizi yapmak. Sahada kazanmak için her şeyi ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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