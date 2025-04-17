Resmen Açıklandı: Fenerbahçe Yıldız İsme İmzayı Attırdı

Amatör branşlarda başarılı grafiğini sürdüren Fenerbahçe, milli boksör Kaan Aykutsun’u transfer ettiğini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp ayrıca Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş, Samet Gümüş, Gizem Özer, Büşra Işıldar ve Sultan Osmanlı'nın sözleşmelerini yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Açıklamada 2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele eden boksör Kaan Aykutsun'un transfer edildiği belirtilirken, Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş, Samet Gümüş, Gizem Özer, Büşra Işıldar ve Sultan Osmanlı’nın sözleşmelerinin ise 2028 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu.

Fenerbahçe’nin açıklamasında sürdürülebilir başarı vurgusu yapılırken şunlar kaydedildi:

"Sporcularımıza her zaman destek vermeye, onların yanında olmaya devam ediyoruz. Ülkemizde sporun gelişimi adına inandığımız değerler doğrultusunda, olimpik branşlarımızın sponsoru Tüpraş'ın kıymetli destekleri ile Türk sporuna katkı sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Boksörlerimize yeni dönemde başarılar diliyor, sarı-lacivert çatı altında birlikte nice zaferlere imza atacağımıza inanıyoruz."





Kaynak: AA