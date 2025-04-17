Bursaspor'da Bornova 1877 Maçına Hazırlanıyor

Bursaspor, TFF 3. Lig'in 29. haftasında pazar günü sahasında konuk edeceği Bornova 1877 maçının hazırlıklarına devam ediyor.

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Bursaspor'da Bornova 1877 Maçına Hazırlanıyor

Bursaspor, sahasında Bornova 1877 ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Adem Çağlayan gözetiminde akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas, topa sahip olma ve taktik çalışmalarıyla devam etti. Futbolcular son bölümde çift kale maçlar yaptı.

Timsah, Bornova 1877 maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İHA

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