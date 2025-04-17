Bursaspor’un Kupa Töreninde Tarih Belli Oldu
Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, 20 Nisan Pazar günü Bornova 1877 ile karşılaşacakları maçın ardından kupa töreninin düzenleneceğini duyurdu.
TFF 3. Lig 1. Grup'ta bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Bursaspor'un kupa töreni, ligin 29. haftasında iç sahada oynanacak Bornova 1877 maçının ardından yapılacak.
Konuyla ilgili konuşan Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, yaptığı açıklamada 20 Nisan Pazar günü saat 15.00’te evlerinde oynayacakları Bornova 1877 maçının ardından Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumunda TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun da katılımıyla kupa törenini düzenleyeceklerini açıkladı.
Kaynak: DHA
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