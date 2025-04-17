TFF Duyurdu, Süper Lig'deki Takım Sayısı Düşüyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi sitesinden yaptığı açıklama ile pandemi dönemiyle birlikte yükseltilen profesyonel takım sayısının düşürüleceğini duyurdu. Bu kapsamda Süper Lig'de 2025-2026 sezonuyla birlikte yer alacak kulüp sayısı 18 olarak güncellendi.

Bu kapsamda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de mücadele eden kulüp sayıları önümüzdeki sezondan itibaren kademeli olarak düşürülecek.

TFF'den yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonundan bu dört ligde toplam 125 takım mücadele ederken, Covid-19 salgınıyla birlikte Kulüpler Birliği'nin ligden düşmenin kaldırılmasına yönelik ortak talebi nedeniyle sezon sonundan küme düşme eyleminin uygulanmadığı; bu sebeple 2020-2021 sezonuyla birlikte profesyonel liglerdeki takım sayısının 145'e yükseldiği hatırlatıldı.

2020-2021 sezonunda 21 takımla oynanan Süper Lig dahil olmak üzere tüm liglerdeki takım sayısının kademeli olarak düşürülmesinin hedeflendiğinin belirtildiği açıklamada, 2023 yılındaki deprem felaketinden etkilenen kulüplerin ligden çekilme taleplerinin kabul edilmesi dolayısıyla planlanan sayıya ulaşılamadığı belirtildi.

PROFESYONEL LİGLERDEKİ TAKIM SAYISI 120'YE DÜŞECEK

Bugün yapılan toplantı neticesinde kulüp gelirlerinin artırılması ve daha güçlü bir rekabet ortamının sağlanabilmesi amacıyla 2025-2026 sezonunda 139 takımın profesyonel liglerde mücadele edeceği; bu sayının kademeleri olarak 120'ye düşürüleceği duyuruldu.

Kaynak: Haber Merkezi