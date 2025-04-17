Euroleague'de Yılın Koçu Sarunas Jasikevicius Oldu

THY Euroleague 2024-2025 sezonunda, normal sezonun sona ermesinin ardından 'Aleksander Gomelskiy Yılın Başantrenörü', Fenerbahçe'nin Litvanyalı Başantrenörü Sarunas Jasikevicius seçildi.

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Euroleague'de Yılın Koçu Sarunas Jasikevicius Oldu

THY Euroleague'de normal sezonun tamamlanmasının ardından yılın en iyileri de açıklanmaya devam ediyor.

Euroleague'in internet sitesinden konuyla ilgili yapılan duyuruda, Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius'un, 'Aleksander Gomelskiy Yılın Başantrenörü' ödülüne layık görüldüğü açıklandı. Jasikevicius, Euroleague’de görev yapan başantrenörlerin oylarıyla verilen ödülü ilk kez kazandı.

BİRÇOK İLKİ BAŞARDI

Euroleague'de yılın başantrenörü seçilen ilk Litvanyalı olan Sarunas Jasikevicius, aynı zamanda oyuncu olarak kupayı kazanan ve ligin en iyi başantrenörü seçilen ilk isim oldu.

Fenerbahçe, THY Euroleague'de normal sezonu 23 galibiyet, 11 mağlubiyetle ikinci sırada noktalarken play-off etabında Paris Basketball ile Final Four’a kalmak için mücadele edecek.

Kaynak: İHA

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