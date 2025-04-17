Süper Lig’de 32. Hafta'nın Hakemleri Belli Oldu

Trendyol Süper Lig’in 32. Haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemlerin listesi açıklandı.

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Süper Lig’de 32. Hafta'nın Hakemleri Belli Oldu

Trendyol Süper Lig’de 32. hafta heyecanı 18 Nisan Cuma, 19 Nisan Cumartesi, 20 Nisan Pazar ve 21 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla devam edecek.

Söz konusu müsabakalarda görev alacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu.

Galatasaray’ın şampiyonluk yarışında Bodrumspor’u evinde ağırlayacağı müsabakada Mehmet Türkmen düdük çalacakken, yine şampiyonluk yarışındaki bir diğer kritik mücadele olan Fenerbahçe-Kayserispor maçında ise Oğuzhan Çakır görev yapacak.

Süper Lig’de 32. haftanın programı ve maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

18 NİSAN CUMA

20.00 Atakaş Hatayspor-Konyaspor: Halil Umut Meler

20.00 Galatasaray-Bodrum FK: Mehmet Türkmen

19 NİSAN CUMARTESİ

13.30 Kasımpaşa-Sivasspor: Ali Şansalan

16.00 Adana Demirspor-Trabzonspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Göztepe-Beşiktaş: Ozan Ergün

20 NİSAN PAZAR

13.30 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK: Zorbay Küçük

16.00 Çaykur Rizespor-Eyüpspor: Ümit Öztürk

19.00 Fenerbahçe-Kayserispor: Oğuzhan Çakır

21 NİSAN PAZARTESİ

20.00 Corendon Alanyaspor-Samsunspor: Atilla Karaoğlan

Kaynak: İHA

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