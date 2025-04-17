Süper Lig’de 32. Hafta'nın Hakemleri Belli Oldu
Trendyol Süper Lig’in 32. Haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemlerin listesi açıklandı.
Trendyol Süper Lig’de 32. hafta heyecanı 18 Nisan Cuma, 19 Nisan Cumartesi, 20 Nisan Pazar ve 21 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla devam edecek.
Söz konusu müsabakalarda görev alacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu.
Galatasaray’ın şampiyonluk yarışında Bodrumspor’u evinde ağırlayacağı müsabakada Mehmet Türkmen düdük çalacakken, yine şampiyonluk yarışındaki bir diğer kritik mücadele olan Fenerbahçe-Kayserispor maçında ise Oğuzhan Çakır görev yapacak.
Süper Lig’de 32. haftanın programı ve maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:
18 NİSAN CUMA
20.00 Atakaş Hatayspor-Konyaspor: Halil Umut Meler
20.00 Galatasaray-Bodrum FK: Mehmet Türkmen
19 NİSAN CUMARTESİ
13.30 Kasımpaşa-Sivasspor: Ali Şansalan
16.00 Adana Demirspor-Trabzonspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.00 Göztepe-Beşiktaş: Ozan Ergün
20 NİSAN PAZAR
13.30 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK: Zorbay Küçük
16.00 Çaykur Rizespor-Eyüpspor: Ümit Öztürk
19.00 Fenerbahçe-Kayserispor: Oğuzhan Çakır
21 NİSAN PAZARTESİ
20.00 Corendon Alanyaspor-Samsunspor: Atilla Karaoğlan
Kaynak: İHA