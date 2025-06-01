Kuzey Marmara Otoyolu'nda Korkutan Kaza: 9 Yaşındaki Çocuk Araçtan Fırladı

Sakarya'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Emniyet kemeri takmayan 9 yaşındaki bir çocuk, takla atan araçtan savrularak yola fırladı.

Kaza, dün gece saat 23.50 sularında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya geçişinde meydana geldi. Ankara yönünde seyir halinde olan 21 yaşındaki S.A.'nın kontrolünü kaybettiği otomobil, aynı yönde ilerleyen 29 yaşındaki L.A. idaresindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ikinci araç defalarca takla atarak yolda savruldu.

Araç içinde bulunan beş kişiden ikisi emniyet kemeri takılı olduğu için hafif yaralanırken, diğer üç yolcu ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. İki kişi, yapılan müdahalenin ardından aynı gün taburcu edildi.

KEMERİ TAKILI DEĞİLDİ!

Kazanın en korku dolu anı ise 9 yaşındaki O.A. isimli çocuğun otomobilden dışarı fırlaması oldu. Arka koltukta emniyet kemeri takmadan oturduğu belirlenen çocuk, aracın takla atması sırasında yola savruldu.

Olay sırasında yoldan geçen diğer sürücüler, kazayı fark ederek hemen yardımına koştu. Yere düşen çocuğu sakinleştirerek ilk şoku atlatmasını sağlayan vatandaşların müdahalesi ve çarpıcı kaza anı, saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA