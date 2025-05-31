Muğla'da Korkunç Kaza: Çok Sayıda Yaralı Var

Muğla'da bir yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. Korkunç kazada 15 yolcu yaralandı. Tedavi altına alınan yolcuların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Muğla'da Korkunç Kaza: Çok Sayıda Yaralı Var

Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden Bodrum'da seyir halindeki bir yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 15 yolcu yaralandı. Kaza sonrası yaşanan panik ve olay yerine koşan ekiplerin hızlı müdahalesi, olası bir faciayı önledi.

Edinilen bilgilere göre, Ahmet K. yönetimindeki yolcu minibüsü, Milas'tan Bodrum yönüne ilerlediği sırada, aynı yönde seyreden İlyas Ç.'nin kullandığı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle minibüste büyük sarsıntı yaşanırken, içinde bulunan 15 yolcu yaralandı. O anlarda araçta kısa süreli panik yaşandığı öğrenildi.

Muğla'da Korkunç Kaza: Çok Sayıda Yaralı Var - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yolcuların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kazanın ardından karayolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililer sürücülere dikkatli olmaları ve yol güvenliğine daha fazla önem vermeleri konusunda uyarılarda bulundu.

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Kaynak: İHA

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