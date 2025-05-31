Van'da Feci Kaza! Kafa Kafaya Çarpıştılar, Ölü ve Yaralılar Var

Van'da 2 araç karayolunda kafa kafaya çarpıştı. Trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Van'da Feci Kaza! Kafa Kafaya Çarpıştılar, Ölü ve Yaralılar Var

Van'ın Çaldıran ilçesinde Demircik Mahallesi yakınlarında büyük bir trafik kazası meydana geldi. S.A. yönetimindeki otomobil ile Ahmet Öztürk yönetimindeki hafif ticari kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada Ahmet Öztürk, Hasan Yeşil ve Hüseyin Çetin olay yerinde hayatını kaybederken, S.A., Z.A. ve N.A. yaralandı.

Van'da Feci Kaza! Kafa Kafaya Çarpıştılar, Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 1

BİR KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Çaldıran Devlet Hastanesi kaldırılırken, ismi öğrenilemeyen ve yaralılardan durumu ağır olan bir kişi hastanede hayatını kaybetti.

Van'da Feci Kaza! Kafa Kafaya Çarpıştılar, Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 2

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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