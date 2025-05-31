Van'da Feci Kaza! Kafa Kafaya Çarpıştılar, Ölü ve Yaralılar Var

Van'ın Çaldıran ilçesinde Demircik Mahallesi yakınlarında büyük bir trafik kazası meydana geldi. S.A. yönetimindeki otomobil ile Ahmet Öztürk yönetimindeki hafif ticari kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada Ahmet Öztürk, Hasan Yeşil ve Hüseyin Çetin olay yerinde hayatını kaybederken, S.A., Z.A. ve N.A. yaralandı.

BİR KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Çaldıran Devlet Hastanesi kaldırılırken, ismi öğrenilemeyen ve yaralılardan durumu ağır olan bir kişi hastanede hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA