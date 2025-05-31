Orhangazi’de Motosiklet Kazası: Ehliyetsiz Sürücü Yaralandı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ehliyetsiz motosiklet sürücüsü yaralandı. Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza sonrası soruşturma başlatıldı.

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Orhangazi’de Motosiklet Kazası: Ehliyetsiz Sürücü Yaralandı

Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı Yeniköy yolunda dün gece saat 23.00 civarında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeniköy’den Orhangazi yönüne seyir halinde olan E.Ç. (25) yönetimindeki 16 ASY 597 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen 16 yaşındaki M.B.B.’nin kullandığı 16 AOM 734 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.B.B. savrularak yaralanırken, otomobil yoldan çıkarak ağaçlık alana saplandı.

Olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü M.B.B., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yetkililer, genç sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi. Otomobil sürücüsü E.Ç. ise kazayı yara almadan atlattı ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, motosiklet sürücüsü M.B.B.’nin ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Kaza ile ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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