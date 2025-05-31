Kahramanmaraş'taki Geben Vadisi Milli Parkı İlan Edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin doğal zenginliklerini koruma çalışmalarına devam ediyor. Kahramanmaraş’ta bulunan ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkat çeken Geben Vadisi, 30 Mayıs 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararla “Geben Vadisi Milli Parkı” olarak ilan edildi. Bu kararla, Türkiye’deki milli park sayısı 50’ye, toplam korunan alan sayısı ise 679’a yükseldi.

ZENGİN BİYOÇEŞİTLİLİK VE EKOTURİZM POTANSİYELİ

Geben Vadisi Milli Parkı, İran-Turan ve Akdeniz fitocoğrafik bölgelerinin geçiş noktasında, Anadolu Çaprazı ekolojik koridorunda yer alıyor. 83’ü endemik olmak üzere 603 bitki türüne ev sahipliği yapan vadi, zengin bitki örtüsü ve yaban hayatıyla öne çıkıyor. DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin, vadinin eşsiz ekosistemine dikkat çekerek, “Kayranlı Dağı’nın yekpare kaya görünümü bölgeye özgün bir siluet kazandırıyor. Kırksu Gözeleri ve Karagöl Karstik Gölü, turna, leylek ve angut gibi kuş türleriyle ekoturizm için cazip bir destinasyon sunuyor” dedi.

TARİHİ VE DOĞAL ZENGİNLİKLER BİR ARADA

Vadi, doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi değerleriyle de dikkat çekiyor. Roma Dönemi’nden kalma Meryemçil Kalesi, Kızıl Kale ve Roma Hamamı gibi yapılar bölgeye kültürel bir zenginlik katarken, 272 metre uzunluğundaki Söğütovası Travers Mağarası da ziyaretçilere eşsiz bir deneyim vadediyor.

Genel Müdür Çokçetin, Geben Vadisi Milli Parkı’nda altyapı ve donanım çalışmalarının tamamlanarak ziyaretçilere en iyi şekilde hizmet sunulmasının hedeflendiğini belirtti. Çokçetin, “Doğal ve kültürel değerlerimizi korurken, ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak düzenlemelerle bölgeyi ekoturizmde önemli bir merkez haline getireceğiz” diye konuştu.

Kaynak: İHA